ЕЭК обнулила на 2 года ввозную пошлину на некоторые виды оборудования для выпуска СПГ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил тарифную льготу в виде обнуления ввозной таможенной пошлины для отдельных видов оборудования для объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщил торговый блок ЕЭК, тарифная льгота будет предоставлена сроком на 2 года с условием подтверждения целевого назначения ввозимых товаров (должны использоваться в строительстве, оснащении и техническом обслуживании мощностей по выпуску СПГ).

"Решение направлено на расширение сети малотоннажных производств сжиженного природного газа, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом", - приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Он напомнил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) ведется работа по повышению инвестиционной привлекательности проектов с использованием малотоннажного СПГ и развитию рынка газомоторного топлива (для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте) с обеспечением загрузки газозаправочной сети до коммерчески эффективного уровня.

"Главными предпосылками является наличие в шаговой доступности большого числа газовых месторождений, которые не представляют интереса для промышленной добычи, а также расположение ряда потенциальных потребителей в труднодоступной местности или в удалении от источников газоснабжения. В таких случаях использование малотоннажного СПГ выступает оптимальным решением, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов, обеспечению энергетической безопасности и улучшению экологической ситуации", - цитируют в торговом блоке Слепнева.

Беспошлинный режим предлагается распространить на не производимые в ЕАЭС системы магнитного подвеса ротора турбодетандерного агрегата (магнитные подшипники), быстроразъемные соединения для СПГ, холодильные машины, арматуру для криогенных сред, газопоршневыхе двигатели и ряд других товаров.