Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти прорабатывают создание промышленного кластера на территории Саудовской Аравии с учетом возможностей специальных экономических зон страны, заявил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня все больше внимания российский бизнес обращает на регион Ближнего Востока. Одним из перспективных направлений является Саудовская Аравия. Прорабатываются варианты создания там российского промышленного кластера. При этом мы учитываем логистические особенности развивающихся там специальных экономических зон, их специализацию, а также условия размещения резидентов", - сказал он.

По информации источника "Интерфакса", знакомого с обсуждением расширения представленности российских компаний в Саудовской Аравии, Минпромторг сейчас работает над созданием зоны российского индустриального присутствия на территории одной из свободных экономических зон этого государства. Участие в СЭЗ предполагает ряд льгот, в частности, снижение ставки корпоративного подоходного налога с 20% до 5% сроком до 20 лет, обнуление таможенных пошлин на оборудование и материалы внутри СЭЗ, нулевой НДС для всех товаров, оборачивающихся внутри зоны, а также создание специального налогового режима во избежание двойного налогообложения.

По информации собеседника агентства, Минпромторг направил предложения по участию в промкластере в Саудовской Аравии компаниям преимущественно из отраслей химпрома, фармацевтики, информационных технологий, машиностроения и возобновляемой энергетики.

Мантуров также сообщил, что Минпромторг готовит новые меры поддержки российских предприятий за рубежом. "В обновленном нацпроекте планируется реализация двух новых инструментов поддержки. Речь идет о поддержке создания российской промышленной инфраструктуры за рубежом, а также "раскатки" международных транспортных коридоров", - сказал он.