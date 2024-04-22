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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Набсовет Сбербанка во вторник рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка во вторник обсудит вопрос о распределении прибыли и рекомендациях по размеру дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в феврале подтвердил планы кредитной организации направить на выплату дивидендов за 2023 год 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей). Если исходить из нормы выплаты в 50% от прибыли, то на дивиденды за 2023 год может быть направлено порядка 754 млрд рублей (что составляет 33,4 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк
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