Путин подписал закон о новых акцизах на игристое вино с мая 2024 г. и на 2025-26 гг.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса, касающиеся акцизов на игристые вина, включая российское шампанское. Документ снижает темпы запланированного с 1 мая 2024 года повышения акцизов на эти вина, а также модифицирует систему взимания акцизов на крепленое вино.

Закон был принят Госдумой 9 апреля 2024 года, одобрен Советом Федерации 17 апреля.

Как следует из документа, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года составит 119 рублей за 1 литр (ранее был запланирован рост до 141 рубля), с 1 января по 31 декабря 2025 года - 124 рубля за 1 литр (ранее 147 рублей), с 1 января по 31 декабря 2026 года - 129 рублей за 1 литр (ранее 153 рубля).

Кроме того, закон устанавливает в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина – 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Таким образом, новая линейка акцизов на крепленое вино выглядит так: с 1 мая по 31 декабря 2024 года 141 рубль за 1 литр, в то время как ранее предполагалось, что с 1 мая акциз вырастет до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2025 года - 147 руб. за 1 литр (ранее 669 рублей), с 1 января по 31 декабря 2026 года - 153 рубля за 1 литр (ранее 696 рублей).