Mercedes-Benz модернизировал научно-исследовательский центр в Шанхае

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz в рамках модернизации научно-исследовательского центра в Шанхае открыл новое здание, инвестировав в этот проект 69 млн юаней ($9,71 млн), сообщает агентство "Синьхуа".

Центр, состоящий из лабораторий, испытательных боксов и других зон, обеспечит высокоэффективную разработку программного и аппаратного обеспечения, а также комплексную симуляцию окружающей среды, что позволяет облегчить различные виды тестирования, включая V2X (система обмена данными между автомобилем и другими объектами).

"Китай является одним из ключевых факторов технологического прогресса в мировой автомобильной промышленности. На протяжении многих лет мы вкладывали значительные средства в НИОКР в стране, накапливали инновационный потенциал за счет интеграции производственных организаций, учебных заведений и НИИ, а также всеми силами продвигали электромобильность и интеллектуальную трансформацию", - отметил член правления Mercedes-Benz Group AG Хубертус Троска.

Он отметил, что команда НИОКР в Китае - "самая совершенная в Mercedes-Benz в этой области за пределами Германии". Она является "авангардом компании в области глобальных инноваций и законодателем будущих тенденций", добавил Троска.