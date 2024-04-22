Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Mercedes-Benz модернизировал научно-исследовательский центр в Шанхае

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz в рамках модернизации научно-исследовательского центра в Шанхае открыл новое здание, инвестировав в этот проект 69 млн юаней ($9,71 млн), сообщает агентство "Синьхуа".

Центр, состоящий из лабораторий, испытательных боксов и других зон, обеспечит высокоэффективную разработку программного и аппаратного обеспечения, а также комплексную симуляцию окружающей среды, что позволяет облегчить различные виды тестирования, включая V2X (система обмена данными между автомобилем и другими объектами).

"Китай является одним из ключевых факторов технологического прогресса в мировой автомобильной промышленности. На протяжении многих лет мы вкладывали значительные средства в НИОКР в стране, накапливали инновационный потенциал за счет интеграции производственных организаций, учебных заведений и НИИ, а также всеми силами продвигали электромобильность и интеллектуальную трансформацию", - отметил член правления Mercedes-Benz Group AG Хубертус Троска.

Он отметил, что команда НИОКР в Китае - "самая совершенная в Mercedes-Benz в этой области за пределами Германии". Она является "авангардом компании в области глобальных инноваций и законодателем будущих тенденций", добавил Троска.

Mercedes-Benz Шанхай Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в марте нарастил импорт российской нефти до объемов, близких к рекордным

Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });