Рубль в понедельник показал смешанную динамику к основным валютам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США немного подрос, евро незначительно понизился на Московской бирже по итогам понедельника; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях смешанной динамики в основных валютах и под влиянием разнонаправленных факторов.

Курс доллара США составил 93,47 руб. в 19:00, что на 31,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,3 руб., подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,4 копейки, до 96,09 руб. Курс китайского юаня подрос на 1,05 копейки - до 12,85 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в понедельник рубль продемонстрировал небольшую смешанную динамику в основных валютных парах под влиянием разнонаправленных факторов и в ожидании новых, более заметных, драйверов к движению. Игроки анализируют свежую информацию относительно антироссийских санкций, находятся в процессе подготовки к налоговым выплатам апреля и заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля. Кроме того, трейдеры находятся в ожидании официального решения российских властей относительно продления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого завершается 30 апреля.

Участники рынка продают валюту перед предстоящей уплатой налогов, которая должна состояться сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Евросоюз намерен рассмотреть идею включения запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ в 14-й пакет санкций, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. "Введение 14-го пакета санкций - это одна из самых важных задач. Мы будем добиваться включения в пакет запрета на импорт СПГ", - заявил он перед встречей глав МИД ЕС.

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, как сообщалось, обсудит военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и положение дел в Судане.

Введение новых санкций в отношении России продолжится, но в Кремле будут пытаться минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет", - сказал Песков журналистам.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в понедельник рубль показал незначительное ослабление к доллару после фазы двухдневного укрепления. "В середине апреля сырьевые экспортеры сократили реализацию своей валютной выручки. Активизации продаж стоит ждать к окончанию месяца, так как на следующей неделе компании платят налоги за март и за первый квартал. Поскольку буквально за неделю до даты окончания действия постановления правительства о репатриации валютной выручки нет никаких известий, велика вероятность того, что валютный контроль за экспортерами с мая будет отменен. Это может снизить объемы предложения валюты в последующие месяцы. При этом во второй половине апреля начнет расти спрос на валюту со стороны тех граждан, кто планирует поездки на майские праздники за рубеж", - говорит Потавин.

"Российская валюта сегодня торговалась выше 93 по отношению к доллару США. Курс продолжают поддерживать комфортное сальдо счета текущих операций, а также жесткая монетарная политика ЦБ. На текущей неделе поддержку рублю могут оказать продажи валюты со стороны компаний-экспортеров в преддверии налоговых выплат. В свою очередь, локальное снижение рубля обусловлено распродажами на нефтяном рынке. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91,5-94,5 руб./$1", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефть

Цены на нефть лишь незначительно меняются вечером в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подешевели на 0,17%, до $87,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,25%, до $83,51 за баррель.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3%, несмотря на то, что Израиль атаковал объекты на территории Ирана. Неделей ранее Иран совершил масштабный удар ракетами и беспилотниками по объектам в Израиле. Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави отметил, что Тегеран не намерен прибегать к ответным мерам после израильских запусков беспилотников по провинции Исфахан.

Китай в марте увеличил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,55 млн б/с, что всего на 10 тыс. б/с меньше рекордных объемов июня прошлого года, между тем, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 10,81 млн тонн нефти против 9,1 млн тонн в феврале. Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в марте составил 349 тыс. тонн против 314 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 это дает 2,55 млн б/с по сравнению с 2,29 млн б/с в феврале.

Таким образом, среднесуточный объем поставок из РФ в КНР в марте увеличился на 11,4% к предыдущему месяцу. Объем импорта Китаем российской нефти был также близок к рекордным значениям июня прошлого года, когда Пекин ежесуточно ввозил из РФ 2,56 млн б/с.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 апреля на 18,9 копейки, до 93,2519 руб., и уменьшил курс евро на 21,49 копейки, до 99,3648 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник снизился на 17,92 копейки по отношению к пятнице и составил 93,2271 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 12,44 копейки, до 93,2796 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $938,848 млн, из которых $271,299 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $667,549 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 10,81 копейки, до 99,3472 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 17,28 копейки, до 99,3712 руб. Объем торгов евро составил EUR307,435 млн, из которых EUR88,992 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR218,443 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 апреля поднялась на 1 базисный пункт - до 15,73% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник также на 1 базисный пункт и составила 15,76% годовых, версия на 3 месяца осталась на отметке предыдущего торгового дня - 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 4 базисных пункта, до 15,89% годовых.