Минпромторг РФ ждет документы от Knauf о выходе из бизнеса в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторгу РФ известно о намерении немецкого производителя стройматериалов Knauf Group выйти из бизнеса в РФ, но оценить условия сделки можно будет после поступления документов от компании и их передачи на рассмотрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ранее в понедельник Knauf распространил заявление о том, что компания "на фоне текущих событий приняла решение после более чем 30 лет в России расстаться со своим бизнесом". В заявлении, которое цитирует Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), отмечается, что весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажи, будет передан местному менеджменту для сохранения 4 тыс. рабочих мест.

"Слово "передача" здесь, наверное, не очень уместно, потому что у нас не передаются активы. Если компания по каким-то причинам покидает юрисдикцию Российской Федерации, то идет продажа. Другое дело, что продать актив можно за любые деньги, но не более 50% его стоимости рыночной, как вы знаете. Обычно, если в качестве покупателя выступает менеджмент, то бывают такие ситуации, когда отдают бизнес условно за рубль или один евро, но если такое решение принимается, то за этим следует опцион, то есть возможность обратного прихода на рынок", - описал Евтухов возможные варианты выхода Knauf из РФ.

Он отметил, что Минпромторг не получал пока документы от Knauf о намерении продать бизнес. "В этих документах будет написано, на каких условиях Knauf собирается уйти из России. С возвращением, без возвращения, за рубль или за 50% рыночной стоимости. Это все мы должны будем посмотреть. Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то, действительно, здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени - сложности с логистикой, может быть, сложности с привлечением финансирования в европейских банках", - сказал Евтухов, добавив, что в случае выхода с опционом у Knauf будет два года на то, чтобы вернуться в РФ.