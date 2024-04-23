Уолл-стрит выросла на снижении геополитических рисков, корпоративных новостях

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США.

Между тем с начала апреля индекс S&P 500 упал на 5,5% - это худшая динамика с декабря 2022 года.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будут обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

Кроме того, на этой неделе будут опубликованы квартальные отчетности таких крупных компаний, как Microsoft Corp. и Alphabet Inc.

"Корпоративные прибыли продолжают увеличиваться, экономика - расти, и это является повышательным риском для инфляции в ближайшие месяцы", - сказал старший аналитик инвесткомпании Apollo Торстен Слок.

Акции Verizon Communications подешевели на 4,7%. Этот американский оператор связи в первом квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 5,9%, однако скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Рыночная стоимость Tesla упала на 3,4% на новости о снижении цен на многие модели электромобилей в США, Китае и других странах.

Капитализация Salesforce Inc. выросла на 1,3% после сообщений СМИ о том, что компания не смогла договориться о покупке поставщика решений для работы с данными Informatica Inc. По словам источников WSJ, переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу цены сделки. Стоимость акций Informatica упала на 10,5%.

Котировки Cardinal Health снизились на 5% после того, как один из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов заявил, что контракт с OptumRx (подразделение UnitedHealth Group), истекающий в июне, не будет продлен. В 2023 году на это партнерство пришлось 16% выручки компании.

Стоимость акций Albertsons Cos. опустилась на 0,6%. Сеть продуктовых магазинов отчиталась о снижении чистой прибыли в прошлом финквартале до $250,5 млн с $311,1 млн за аналогичный период годом ранее, при этом скорректированная прибыль составила 54 цента на акцию против прогноза рынка в 52 цента.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 4,4% после падения на 10% в пятницу, рекордного более чем за четыре года. Аналитики Melius Research отметили, что инвесторам не стоит волноваться за спрос на продукцию Nvidia, а периоды снижения котировок можно использовать для увеличения вложений в бумаги этого производителя графических процессоров.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,67% и составил 38239,98 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,87% - до 5010,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,11% и составил 15451,31 пункта.