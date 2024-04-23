РЖД ввели скидку 50% на перевозки черных металлов по восточной ветви МТК "Север-Юг"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" одобрило установление коэффициента 0,5 к тарифу на перевозки черных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские погранстанции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог, сообщила компания.

Скидка будет действовать до конца 2024 года и коснется стальных слитков, заготовок, слябов, ферросплавов, труб, рельсов, балок, швеллеров, листовой стали и многих других грузов (позиции ЕТСНГ 312-315, 321-324).

"С учетом согласованной тарифной политики, которую проводим с партнерами по коридору "Север-Юг", это решение позволит существенно улучшить условия для экспорта российской металлургической продукции", - заявили в РЖД.