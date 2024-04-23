Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Греф отметил, что это рекордная сумма дивидендов за всю историю банка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.

Аналитики прогнозировали выплаты Сбербанком дивидендов за 2023 год в размере чуть выше 33 рублей.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

Греф сообщил, что точную структуру акционерного капитала можно будет дать после закрытия реестра для участия в годовом собрании (27 мая 2024 года).

"Если судить по прошлому году, у нас порядка 17% было акционеров, чьи активы заморожены и средства от дивидендов которых поступают на счета типа "С", - отметил глава Сбербанка.

Если исходить из того, что за год эта доля значимо не поменялась, из общей суммы дивидендов Сбербанка за 2023 год на счета "С" может быть направлено порядка 125-130 млрд рублей.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.