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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Акции Сбербанка подешевели на новости о рекомендации по дивидендам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие в понедельник почти на 2,5% в ожидании дивидендных новостей, на торгах во вторник перешли к отрицательной коррекции после объявления рекомендации Набсовета банка по дивидендам за 2023 год.

В частности, обыкновенные акции Сбербанка на торгах 23 апреля локально дешевели до 310,2 рубля за штуку, что было на 1,5% ниже уровня закрытия понедельника, а привилегированные - дешевели на 1,8% - до 310,1 рубля за штуку.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Греф отметил, что это рекордная сумма дивидендов за всю историю банка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.

Сбербанк Герман Греф Мосбиржа
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