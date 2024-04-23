Акции Сбербанка подешевели на новости о рекомендации по дивидендам

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие в понедельник почти на 2,5% в ожидании дивидендных новостей, на торгах во вторник перешли к отрицательной коррекции после объявления рекомендации Набсовета банка по дивидендам за 2023 год.

В частности, обыкновенные акции Сбербанка на торгах 23 апреля локально дешевели до 310,2 рубля за штуку, что было на 1,5% ниже уровня закрытия понедельника, а привилегированные - дешевели на 1,8% - до 310,1 рубля за штуку.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Греф отметил, что это рекордная сумма дивидендов за всю историю банка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.