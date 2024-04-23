"Мираторг" в 2024 году увеличит площадь сева семян почти в 7 раз

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг" в рамках стратегии замещения импорта в 2024 году планирует увеличить площади для выращивания семян зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и многолетних трав в 6,7 раза до 19,4 тыс. га с 2,9 тыс. га в 2023 году, сообщается в пресс-релизе агрохолдинга.

Сбор семян вырастет в 7,7 раза – с 6,3 тыс. до 49 тыс. тонн.

Холдинг развивает собственное растениеводство с 2004 года, ежегодно наращивая мощности активов и увеличивая урожайность возделываемых культур. Активы растениеводческого дивизиона расположены в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Тульской областях, недавно к ним присоединились Ставропольский край и Калининградская область.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур составляют порядка 450 тыс. га.

В 2020 году холдинг открыл в Орловской области селекционно-семеноводческий центр мощностью 5 тыс. тонн кондиционных семян многолетних трав и травосмесей в год, в 2023 году – комплекс в Курской области, специализирующийся на подработке и протравливании семян зерновых и зернобобовых культур. "Новые заводы позволяют производить полный цикл подготовки семенного материала: от приема и первичной сортировки до обработки, которая обеспечивает дружные всходы, защиту от вредителей и болезней и отличное развитие культуры", - сообщается в пресс-релизе.

В 2024 году Курский селекционно-семеноводческий центр проведет обработку и протравливание более 30 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, центр в Орловской области выпустит более 5 тыс. тонн кондиционных семян многолетних трав и травосмесей.

В планах "Мираторга" – расширить направление за счет создания в 2024 году нового комплекса по производству семян родительских форм гибридов кукурузы и гибридных семян кукурузы первого поколения в Курской области, а также развития в Калининградском регионе на базе "Балтийских семян" селекции зерновых, бобовых культур и многолетних трав.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время за счет собственных семян "Мираторг" практически полностью закрывает потребность по многолетним травам, порядка 80% – по зерновым. С вводом новых мощностей в 2024 году будет достигнута обеспеченность в семенах до 100%.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.