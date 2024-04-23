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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минэкономразвития понизило прогноз сальдо счета текущих операций в 2024 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России прогнозирует сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $27,9 млрд, сообщил журналистам представитель министерства.

Как сообщалось, Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы.

В предыдущей – сентябрьской – версии прогноза министерство ожидало сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $80,7 млрд.

Согласно новому прогнозу, сальдо счета текущих операций в 2025 году составит $26,6 млрд ($77,8 млрд в сентябрьской версии), в 2026 году – $25,3 млрд ($80,8 млрд), в 2027 году – $34,0 млрд.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из РФ на уровне $428,7 млрд ($471,0 млрд в сентябрьской версии), в 2025 году – $455,7 млрд ($481,1 млрд), в 2026 году – $473,8 млрд ($496,7 млрд), в 2027 году – $496,0 млрд.

Импорт в РФ в 2024 году ожидается на уровне $324,1 млрд ($319,7 млрд в сентябрьской версии), в 2025 году – $349,4 млрд ($326,8 млрд), в 2026 году – $365,1 млрд ($335,5 млрд), в 2027 году – $373,7 млрд.

Торговый баланс, по прогнозу министерства, в 2024 году составит $104,5 млрд ($151,3 млрд в сентябрьской версии), в 2025 году – $106,4 млрд ($154,3 млрд), в 2026 году – $108,7 млрд ($161,2 млрд), в 2027 году – $122,3 млрд.

Минэкономразвития
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