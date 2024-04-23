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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 3% в 2024-27 гг.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает, что среднегодовой уровень безработицы в России составит 3% на всем прогнозном горизонте 2024-2027 годов, сообщил журналистам представитель министерства.

Как сообщалось, Минэкономразвития во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы.

В предыдущей - сентябрьской - версии среднегодовой уровень безработицы закладывался в 3,1% на 2024-2026 годы.

По данным Росстата, безработица в России в феврале 2024 года составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года. В январе 2024 года безработица в РФ находилась на уровне 2,9%.

Росстат Минэкономразвития РФ
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