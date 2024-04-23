Рубль во вторник слегка подрос к бивалютной корзине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно подешевел, евро, напротив, укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подрос к бивалютной корзине в условиях чуть более заметного повышения в паре с долларом и с учетом спроса на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 93,13 руб. в 19:00, что на 34,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,59 руб., подорожав на 28,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,9 копейки, до 96,04 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,45 копейки - до 12,81 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшую смешанную динамику по итогам вторника под влиянием разнонаправленных факторов и в ожидании новых драйверов к движению. Участники рынка продолжают находиться в процессе подготовки к налоговым выплатам за март и первый квартал и к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Игроки анализируют новости о том, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами будет продлено до конца 2024 года. Об этом написала газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и РСПП. Указ, вводящий это требование, был подписан президентом РФ в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

Правительство публично заявило о предложении продлить требование об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года задолго до истечения срока действия прошлогоднего указа - еще в январе. ЦБ РФ сразу выступил против. "На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - заявлял регулятор. Позицию о временном характере этой меры в марте подтвердила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России считает, что эти операции не оказывают значимого влияния на динамику курса рубля.

Несмотря на январское заявление правительства, неопределенность относительно продления оставалась; собеседники "Интерфакса", знакомые с обсуждением, подтверждали, что решения действительно пока нет. Продление не гарантировано с учетом того, что экспортеры сталкиваются с серьезными проблемами в расчетах и вынуждены использовать схемы взаимозачетов, подключая для этого импортеров, а курс рубля, несмотря на то, что фактически требования указа могут в связи с этими обстоятельствами исполняться не полностью, в целом стабилен, пояснял один из собеседников агентства логику сторонников отказа от обязательной продажи.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2024 году на уровне 5,1%, заявил во вторник министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании правительства. Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год с 4,5% в сентябрьской версии.

Среднегодовой курс рубля, по словам Решетникова, прогнозируется в 2024 году на уровне 94,7 руб. за доллар (в сентябре ожидался 90,1 руб. за доллар в 2024 году).

"По инфляции закладываем замедление к концу года до 5,1%. Напомню, что по концу прошлого года уровень инфляции был 7,4%", - отметил министр. "Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 руб. за доллар", - добавил он.

По его словам, Минэкономразвития ожидает пика годовой инфляции в РФ в апреле-мае. Представитель министерства также сообщил, что в Минэкономразвития считают, что "пик укрепления рубля пройден в конце 2023 года", а "курс в 94-95 рублей за доллар сейчас комфортный" для экономики.

Минэкономразвития России прогнозирует сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $27,9 млрд. В предыдущей - сентябрьской - версии прогноза министерство ожидало сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $80,7 млрд.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из РФ на уровне $428,7 млрд ($471,0 млрд в сентябрьской версии). Импорт в РФ в 2024 году ожидается на уровне $324,1 млрд ($319,7 млрд в сентябрьской версии). Торговый баланс, по прогнозу министерства, в 2024 году составит $104,5 млрд ($151,3 млрд в сентябрьской версии).

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник рубль слегка подрос к бивалютной корзине, доллар при этом в ходе торгов отступал ниже 93 руб. "Поводов для укрепления у рубля несколько. Во-первых, все ближе пик налогового периода, который в этот раз придется на 2 мая. Экспортеры продают на рынке дополнительные объемы валюты перед фискальными платежами, что отражается в виде импульсных движений рубля вверх. Во-вторых, из СМИ стало известно о том, что нормы репатриации и продажи выручки для экспортеров будут пролонгированы до конца года. И хотя продление этих мер по сути ничего не изменит для рубля, из уравнения уходит часть спекулятивно настроенных участников рынка, ставивших на отмену нормативов с мая. Впрочем, еще нужно дождаться официальных заявлений и деталей. Цены на нефть между тем ранее отступали в район $86 по Brent, "черное золото" реагировало на спад ближневосточной напряженности и сильный глобальный доллар. DXY держится вблизи 106 п., у максимумов года. Краткосрочно ждем пару "доллар-рубль" в пределах 92-95 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Во вторник, 23 апреля, российский рубль продолжал двигаться разнонаправленно. Внутридневная активность в рублевых парах заметно уменьшилась. Это связано с отсутствием внешних и внутренних новостей. В поддержку рубля играет фактор налогового периода в России. Вероятность сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ на уровне 16% годовых считается высокой. Встреча состоится в ближайшую пятницу. Жесткая монетарная политика Банка России способствует стабильности рубля", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Стратегически рубль продолжают поддерживать комфортное сальдо счета текущих операций на фоне относительно высоких цен на нефть и другие товары российского экспорта, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. На текущей неделе рубль также поддержит усиление продаж валютной выручки со стороны компаний-экспортеров в преддверии налоговых выплат. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91,5-94,5 руб./$1", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть

Цены на нефть перешли к повышению и ускорили темпы роста вечером во вторник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 1,17%, до $88,01 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,28%, до $82,94 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,3%, обновив минимум с 27 марта, а цена WTI снизилась на 0,4% из-за уменьшения опасений относительно перебоев в мировых поставках топлива, поскольку Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Участники рынка не исключают скорого роста цен на нефть по мере приближения летнего сезона, когда спрос на топливо достигает своих пиков.

Стоимость российской нефти при поставках на экспорт в ближайшие четыре года в базовом сценарии ожидается в $65 за баррель, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития, которое во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы

Предыдущий прогноз министерства от сентября предполагал, что экспортная стоимость российской нефти в 2024 году будет составлять $71,3 за баррель. Цену Brent Минэкономразвития прогнозирует на уровне $79,5 за баррель в 2024 году (против $85,0 в сентябрьской версии прогноза).

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 24 апреля на 3,99 копейки, до 93,2918 руб., и увеличил курс евро на 19,61 копейки, до 99,5609 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник повысился на 1,53 копейки по отношению к понедельнику и составил 93,2424 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился всего на 0,01 копейки, до 93,2795 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $978,564 млн, из которых $220,679 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $757,885 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 17,91 копейки, до 99,5263 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 21,41 копейки, до 99,5853 руб. Объем торгов евро составил EUR556,481 млн, из которых EUR132,268 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR424,213 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 23 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 672,1 млрд рублей (при лимите 2 трлн 770 млрд рублей и спросе 2 трлн 672,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 апреля, банки разместили 2 трлн 810 млрд рублей (при лимите 2 трлн 810 млрд рублей и спросе 3 трлн 163,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,88% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 апреля опустилась на 4 базисных пункта - до 15,69% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник на 1 базисный пункт и составила 15,77% годовых, версия на 3 месяца осталась на отметке предыдущего торгового дня - 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта, до 15,91% годовых.