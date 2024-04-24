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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

"НОВАТЭК" начал добычу на Северо-Часельском месторождении

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз" приступило к опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Северо-Часельском месторождении, сообщило ПАО "НОВАТЭК".

Годовой уровень добычи на месторождении составляет более 3 млрд куб. м природного газа и 0,1 млн т газового конденсата в год.

"Неотъемлемой частью стратегии "НОВАТЭКа" продолжает оставаться поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения. Запуск Северо-Часельского месторождения внесет существенный вклад в наши объемы природного газа, поставляемые на внутренний рынок", - приводится в пресс-релизе комментарий председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона.

НОВАТЭК НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз
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