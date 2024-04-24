Владелец МФК MoneyMan отложил планы IPO на 2025-2026 годы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - IDF Eurasia, владеющая микрофинансовой компанией "Мани Мен" (бренд MoneyMan), отложила планы IPO на 2025-2026 годы, сообщил директор по работе с инвесторами группы Антон Храпыкин.

"На данный момент мы наблюдаем за рынком, прекрасно понимаем, что сейчас "горячая" пора и достаточно активно компании выходят, есть большой pipeline. Мы следим и мониторим за этими трендами, дискуссия на эту тему идет. Планы такие в общем-то стратегические, они действительно есть", - сказал Храпыкин в ходе вебинара, посвященного результатам холдинга за 2023 год.

"По поводу сроков, это точно не 2024 год, возможно, это будет 2025-2026 год", - добавил он.

Чистая прибыль IDF Eurasia в 2023 году по РСБУ выросла на 10% г/г и составила 4,4 млрд руб., говорится в презентации компании. Выручка увеличилась на 14% г/г до 28 млрд руб. Активы по итогам 2023 года выросли более чем в 1,4 раза до 35 млрд руб.

МФК MoneyMan образована в 2011 году, специализируется на краткосрочном онлайн-микрокредитовании. Компания занимает второе место по объему выданных микрозаймов по итогам первого полугодия 2023 года, согласно данным "Эксперт РА". Первое место в этом рэнкинге принадлежит "Займеру", который провел IPO на Московской бирже в апреле. MoneyMan в 2023 году увеличил выдачи займов на 18% г/г до 46 млрд руб., чистая прибыль в 2023 году по РСБУ выросла до 2,46 млрд руб., что на 17,7% выше показателя 2022 года (2,09 млрд руб.).

"Прибыль в 2024 году будет выше (...). Я думаю, что порядка трех миллиардов – это наш прогноз по прибыли в 2024 году", - сказал гендиректор MoneyMan Александр Пустовит в ходе вебинара по итогам работы группы IDF Eurasia в 2023 году.

В группу IDF Eurasia, помимо МФК MoneyMan, входят коллекторское агентство ID Collect, саратовский "Свой Банк" (бывший Газнефтьбанк) и МФО Platiza, специализирующаяся на онлайн-займах. Холдинг IDF Eurasia в конце 2023 года завершил редомициляцию из Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский (Калининградская область). МКАО "АйДиЭф Евразия" была включена в реестр САР 29 декабря прошлого года.

Свой Банк по итогам 2023 года занял 199-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".