Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали множество корпоративных отчетов и статистику заказов на товары длительного пользования в США.

Объем этих заказов в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем, когда он вырос на пересмотренные 0,7%, сообщило правительство страны. Эксперты в среднем прогнозировали мартовский подъем на уровне 2,5%, по данным Trading Economics.

Без учета транспорта заказы повысились на 0,2%, как и без учета транспорта и продукции оборонной промышленности.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

Обнародованные во вторник данные показали неожиданный спад активности в промышленном секторе страны и замедление роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для ФРС пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки.

Акции Tesla подскочили в цене на максимальные с января 2022 года 12,1% по итогам торгов в среду. Производитель электромобилей уменьшил выручку и чистую прибыль в первом квартале, но сообщил о сокращении около 6 тыс. сотрудников, ускорении запуска новых моделей, а также намекнул на прогресс в разработке роботакси.

Бумаги Visa Inc. подорожали на 0,3%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале на 10%.

Рыночная стоимость Texas Instruments поднялась на 5,6%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов снизил чистую прибыль в первом квартале на 35%, выручку - на 16%, однако оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков, как и прогноз на второй квартал.

Котировки акций AT&T Inc. выросли на 1,9%. Прибыль телекоммуникационного гиганта без учета разовых факторов в минувшем квартале опустилась до 55 центов с 60 центов на акцию, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 53 центов на акцию. Свободный денежный поток составил $3,1 млрд, оказавшись существенно лучше ожидавшихся экспертами $2,4 млрд.

Seagate Technology , выпускающая жесткие диски и другие решения для хранения данных, нарастила рыночную стоимость на 0,7%. Компания завершила третий финквартал со скорректированной прибылью выше прогнозов рынка, несмотря на снижение выручки на 11% - до $1,66 млрд.

Цена бумаг Vertiv Holdings Co. увеличилась на 6,8%. Поставщик цифровой инфраструктуры в первом квартале получил прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий на фоне роста спроса на продукты с элементами искусственного интеллекта.

Между тем капитализация Enphase Energy из сферы солнечной энергетики сократилась на 5,6% на слабой отчетности.

Акции нефтесервисной Baker Hughes Co. подешевели на 1%. Чистая прибыль компании в январе-марте составила $455 млн по сравнению с $576 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,45 с $0,57.

Страховщик Humana Inc. в предыдущие три месяца сократил чистую прибыль более чем в 1,5 раза. Его бумаги потеряли в стоимости 3,7%.

Капитализация Boeing Co. снизилась на 2,9%. Авиастроительный концерн в январе-марте уменьшил общую выручку на 8%, выручку в сегменте гражданских самолетов - на 31%, поставки в нем - на 36%.

Рыночная стоимость ведущих авиакомпаний сократилась на новостях о новых мерах администрации президента США Джо Байдена по защите интересов пассажиров, которые позволят им экономить более $500 млн ежегодно. В частности, перевозчики будут автоматически возвращать деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы.

Бумаги Delta Air Lines подешевели на 2,6%, United Airlines Holdings - на 2,5%, Southwest Airlines Co. - на 0,5%, JetBlue - на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 0,11% и составил 38460,92 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,02% - до 5071,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15712,75 пункта.