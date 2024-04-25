Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,1% и снижением Мосбиржи на 0,02%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабо подросшей нефти (Brent торгуется в районе $88,3 за баррель), игроки оценивают поступающие с утра корпоративные новости. Индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,1%, индекс МосБиржи просел на 0,02% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3428,38 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1172,72 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 92,09 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,5%), расписки OZON (+1,1%), бумаги ВТБ (+0,9%), "МТС" (+0,6%), "Магнита" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2024 года выросла в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,36 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 10,94 млрд руб. (+20,8%).

Ozon по итогам I квартала 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 88% - до 570,2 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 16% - до 9,3 млрд рублей. При этом группа получила убыток по итогам квартала в 13 млрд рублей против прибыли в 10,7 млрд рублей за I квартал 2023 года.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2024 года сократилась на 17% год к году, до 122,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Результаты банка оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 107,7 млрд рублей (снижение на 27%).

ВТБ по итогам публикации отчетности за второй квартал планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год, заявил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

ММК в I квартале получил EBITDA 42,15 млрд руб. при прогнозе 41,4 млрд руб.

"СПБ биржа" (-0,8%) по итогам 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей в 2022 году (снижение в 2,8 раза), сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3400-3460 пунктов.

"Сегодняшний день богат на корпоративные события. Наиболее интересной может быть публикация финансовой отчетности ММК, ВТБ и Ozon. При этом объемы торгов должны остаться сниженными в преддверии заседания в пятницу ЦБ РФ по ключевой ставке", - отмечает он.

Эксперт отметил спрос на акции "ВСМПО-Ависма" (+2,3% в четверг) из-за новостей о том, что Канада разрешила Airbus закупать титан из России, несмотря на ранее введенные санкции.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", продолжается парад корпоративных отчетов на этой неделе (финотчеты в четверг представят ГК "Самолет", ММК, "О'Кей"), пройдут заседания советов директоров "Займера" и "Европлана", в повестку которых включены вопросы о дивидендах за 2023 год. Насыщенный корпоративный календарь, вероятно, поддержит интерес инвесторов к рынку акций. В то же время сдерживающим фактором может выступать предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу.

В четверг заканчивается прием заявок на участие в IPO МТС-банка. По сообщениям СМИ, книга заявок переподписана более чем в пять раз, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США в среду выросли индексы акций S&P 500 (+0,02%) и Nasdaq (+0,1%), просел Dow (-0,1%); инвесторы оценивали множество корпоративных отчетов и статистику заказов на товары длительного пользования в США.

Объем этих заказов в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем, когда он вырос на пересмотренные 0,7%, сообщило правительство страны. Эксперты в среднем прогнозировали мартовский подъем на уровне 2,5%, по данным Trading Economics.

Без учета транспорта заказы повысились на 0,2%, как и без учета транспорта и продукции оборонной промышленности.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-1,2%).

Биржи Австралии закрыты в связи с празднованиям Дня ветеранов.

Аналитики UBS улучшили оценку рынка акций материкового Китая и Гонконга до "выше рынка", отметив хорошие прибыли крупнейших компаний, сообщает MarketWatch.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 3,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем более чем за два года - с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали, что темпы роста ВВП составят 0,6% и 2,4% соответственно, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $88,31 за баррель (+0,3% и -0,5% накануне), июньская цена WTI - $83,07 за баррель (+0,3% и -0,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на максимальные с января 6,368 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель на фоне увеличения объемов нефтепереработки.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тыс. баррелей.

При этом спрос на бензин снизился на 239 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с середины февраля 8,4 млн б/с, что оказало давление на нефтяные котировки накануне.