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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

ММК скоро раскроет рекомендацию по дивидендам за 2023 год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в ближайшее время раскроет рекомендацию совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год, сообщил "Интерфаксу" председатель совета Виктор Рашников.

"Мы скоро объявим (рекомендацию - ИФ)", - сказал он.

Рашников не стал раскрывать ее содержание, однако отметил "положительные" результаты компании (25 апреля ММК опубликовал отчетность по МСФО за первый квартал - ИФ).

"Имеем полное право (принять решение о выплате - ИФ), у нас все нормально развивается, мы инвестируем, ничего не останавливаем (из инвестпроектов - ИФ)", - отметил Рашников.

Дивиденды за 2022 год компания не выплачивала.

Виктор Рашников ММК
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