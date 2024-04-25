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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах Распадской, ММК и СУЭК в Кузбассе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ростехнадзор и суд в период с 18 по 24 апреля 2024 года приостановили работу ряда объектов на шахтах Кузбасса, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

В ООО "Шахта им.Тихова" (входит в ООО "ММК-Уголь", подконтрольно "Магнитогорскому металлургическому комбинату") была приостановлена выемка угля в лаве из-за превышения допустимой концентрации метана и невыполнения мер "по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта".

В шахте им. 7 Ноября-Новая "СУЭК-Кузбасс" была также была приостановлена выемка угля в лаве в связи с несоблюдением требований технической документации при креплении горной выработки.

В шахте "Есаульская" (актив ПАО "Распадская") суд на 30 суток приостановил проведение разрезной печи. Там, как отмечает Виль, было допущено "загазирование горной выработки".

Нарушения были также в шахте "Усковская" (также входит в ПАО "Распадская"). Там ведомство приостановило эксплуатацию ленточного конвейера и проведение вентиляционного штрека.

Кузбасс Распадская Ростехнадзор ММК СУЭК
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