Создана новая расчетная небанковская кредитная организация "Юнона финанс"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Создана новая расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) "Юнона финанс", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

РНКО зарегистрирована 24 апреля. Уставный капитал составляет 90 млн рублей, учредитель не раскрывается.

Расчетная НКО пока не получила лицензию ЦБ.

В последний раз ЦБ регистрировал новую РНКО в январе этого года, тогда соответствующую лицензию получила "Евро-Азиатская расчетная компания" (ЕАРК). До этого, в сентябре 2022 года, была зарегистрирована РНКО "Азияпэй".

Всего на данный момент в России действует 11 расчетных НКО, следует из данных ЦБ.