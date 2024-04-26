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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Основатель СДЭК Гольдорт продаст свою 55%-ную долю в компании

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт продает свою 55,44%-ную долю в ООО "СДЭК-глобал" (основное юрлицо компании), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Покупателем станет фонд под управлением УК "Современные фонды недвижимости" (СФН), сообщил изданию близкий к компании источник.

Представитель УК подтвердил "Ведомостям", что один из ее фондов планирует приобрести мажоритарную долю в капитале СДЭК, добавив, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Переговоры о продаже "с большой долей уверенности" будут завершены в ближайшее время, сказал представитель СДЭК. Но компания не разглашает покупателя и размер сделки до ее заключения.

Остальные совладельцы СДЭК – второй основатель Вячеслав Пиксаев (владеет 37% компании), Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%) – сохранят свои доли.

Гольдорт заявил о продаже собственной доли в ходе коллективного Zoom-звонка с франчайзи 24 апреля. Он сообщил, что одно из ключевых условий – покупатель не должен быть под санкциями, говорит один из источников издания. Второе условие – Гольдорт в бизнесе не останется. Инвестор не будет заниматься операционным управлением, он хочет сохранить бренд, преемственность, менеджмент, франшизную модель и корпоративную культуру.

Ранее "Ведомости" писали, что интерес к активу проявляли Совкомбанк, Тинькофф банк и АФК "Система". Переговоры о приобретении доли Гольдорта активно вела "дочка" X5 Group – сервис доставки 5Post, который оценивал компанию в 30-35 млрд рублей, исходя из этого стоимость доли Гольдорта могла составить 16,6-19,4 млрд рублей. Остальные оценивали СДЭК скромнее: в диапазоне 20-25 млрд рублей, а стоимость доли гендиректора – в 11-13 млрд рублей.

СДЭК продолжит работу по модели франшизы, сообщил изданию представитель оператора. У компании есть планы по развитию сети за пределами России, это остается неизменным, добавил он.

СДЭК была основана Леонидом Гольдортом и Вячеславом Пиксаевым в 2000 году. Оператор, специализирующийся на курьерской доставке грузов и документов для организаций и частных лиц, работает по модели франшизы. По итогам 2023 года у компании было свыше 5 тыс. пунктов выдачи заказов в 39 странах, включая СНГ, Китай и Южную Корею. Выручка ООО "СДЭК-глобал" по РСБУ по итогам 2023 года составила 34,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. Общая выручка СДЭК за 2023 год составила более 70 млрд рублей и выросла на 143%, сообщала компания в декабре.

Под управлением УК "Современные фонды недвижимости" – более 20 закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые инвестируют в торгово-развлекательные и офисные центры, склады и логистические комплексы. Стоимость чистых активов рыночных ЗПИФов (таких у компании четыре) составляет 122,4 млрд рублей по состоянию на 25 апреля, следует из даных Investfunds. До весны 2022 года СФН принадлежала Сбербанку и называлась "Сбер фонды недвижимости", но с тех пор банк не владеет активом, следует из финансовой отчетности УК за I полугодие 2022 года. УК на 82,86% принадлежит АО "Старт", говорится в отчетности компании за прошлый год: ее конечными владельцами через фонд содействия развитию рынка инвестиционных продуктов "Модерн" являются физические лица, никто из которых не имеет контроля.

СДЭК СДЭК-глобал Леонид Гольдорт Современные фонды недвижимости СФН
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