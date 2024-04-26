Девелопер "Самолет" в 2023 году увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA по МСФО в 1,9 раза до 91,5 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.

Чистая прибыль выросла в 1,7 раза до 26,1 млрд рублей.

Консолидированная выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 256,1 млрд рублей.

Девелопер "Самолет" в I квартале 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 44%, до 348,8 тыс. кв. м.

Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 75,2 млрд рублей.

При этом внутри квартала наблюдался восходящий тренд от месяца к месяцу, отмечает замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Наталья Грознова (ее слова приводятся в сообщении).

"Мы видим на рынке возможности, обусловленные временным снижением продаж из-за высокой ключевой ставки, что формирует отложенный спрос за счет сберегательных тенденций среди населения. По нашим прогнозам, сформировавшийся навес спроса на рынке станет ключевым драйвером высоких продаж в IV квартале 2024 года и в 2025 году, поэтому мы планируем запустить 48 проектов до конца 2025 года в 12 регионах страны, а также значительно увеличить долю на одном из самых маржинальных рынков страны - в Москве", - заявила Грознова.

Основные операционные показатели группы "Самолет":

Показатель I кв. 2024г. I кв. 2023г. Динамика Новые продажи, тыс. кв. м 348,8 242,0 44 % Новые продажи, млрд руб. 75,2 42,9 75 % Средняя цена, тыс. руб./кв. м 215,6 172,0 Количество заключенных контрактов, тыс. шт. 10,1 7,1 43 % Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 70 % 87 % (17 п.п.)

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.