Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Девелопер "Самолет" в 2023 году увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA по МСФО в 1,9 раза до 91,5 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.

Чистая прибыль выросла в 1,7 раза до 26,1 млрд рублей.

Консолидированная выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 256,1 млрд рублей.

Девелопер "Самолет" в I квартале 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 44%, до 348,8 тыс. кв. м.

Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 75,2 млрд рублей.

При этом внутри квартала наблюдался восходящий тренд от месяца к месяцу, отмечает замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Наталья Грознова (ее слова приводятся в сообщении).

"Мы видим на рынке возможности, обусловленные временным снижением продаж из-за высокой ключевой ставки, что формирует отложенный спрос за счет сберегательных тенденций среди населения. По нашим прогнозам, сформировавшийся навес спроса на рынке станет ключевым драйвером высоких продаж в IV квартале 2024 года и в 2025 году, поэтому мы планируем запустить 48 проектов до конца 2025 года в 12 регионах страны, а также значительно увеличить долю на одном из самых маржинальных рынков страны - в Москве", - заявила Грознова.

Основные операционные показатели группы "Самолет":

Показатель I кв. 2024г. I кв. 2023г. Динамика
Новые продажи, тыс. кв. м 348,8 242,0 44 %
Новые продажи, млрд руб. 75,2 42,9 75 %
Средняя цена, тыс. руб./кв. м 215,6 172,0
Количество заключенных контрактов, тыс. шт. 10,1 7,1 43 %
Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств 70 % 87 % (17 п.п.)

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.

Самолет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.

Сбербанк в I кв. увеличил чистую прибыль по МСФО на 11,3% - до 397,4 млрд руб.

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Alphabet выплатит дивиденды впервые в своей истории

Нефть Brent подорожала до $89,35 за баррель

"Газпром экспорт" подал иски в суд РФ к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

"Газпром" сообщил о рекордном объеме поставок газа на российский рынок

Новак поручил ФАС изучить цены на АЗС и в мелком опте в ЮФО, ДФО и Сибири

"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });