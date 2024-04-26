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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

"Лента" в I квартале получила 3,55 млрд рублей чистой прибыли

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер МКПАО "Лента" в I квартале 2024 года получил чистую прибыль в размере 3,55 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в сообщении компании.

Ритейлер увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,6 раза до 202 млрд рублей.

Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года.

EBITDA в отчетном периоде выросла почти в 5 раз и достигла 13 млрд рублей. Рентабельность по показателю повысилась до 6,4% с 2,1%.

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Лента
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