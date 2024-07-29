"Лента" во II квартале увеличила выручку в 1,6 раза, до 211,6 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер МКПАО "Лента" во II квартале 2024 года увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,6 раза, до 211,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года.

LfL-продажи в отчетном периоде повысились на 14,6% за счет роста среднего чека на 9,1% и трафика на 5,1%.

В отчетном периоде ритейлер открыл 186 магазинов (net, с учетом закрытий). Общая торговая площадь выросла на треть - до 2,36 млн кв. м.

Валовая прибыль составила 46,5 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Валовая рентабельность поднялась до 22% с 20,9% годом ранее.

EBITDA в отчетном периоде стала больше почти в 2,8 раза и достигла 16,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю повысилась до 7,9% с 4,5%.

Ритейлер по итогам II квартала получил чистую прибыль в размере 7,4 млрд рублей против прибыли в 103 млн рублей годом ранее.

Чистый долг на 30 июня 2024 года - 92,46 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1,7х против 2,8х в конце прошлого года.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов. По состоянию на 30 июня 2024 года под управлением "Ленты" находится 262 гипермаркета, 319 супермаркетов и 2 566 магазинов в более чем 650 населенных пунктах России.