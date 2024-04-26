Правительство подтвердило прогнозы добычи газа в России на 2024-2026 годы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России в обновленных основных параметрах среднесрочного макропрогноза подтвердило официальные прогнозы добычи газа в России на 2024, 2025 и 2026 годы (были опубликованы в предыдущей версии этого документа в сентябре прошлого года). Обновленный макропрогноз 2024-2027 опубликовало Минэкономразвития.

Правительство одобрило его 23 апреля.

В соответствии с макропрогнозом, оценка добычи газа в России на 2024 год остается на уровне 666,7 млрд кубометров (при том, что по итогам первого квартала добыча превзошла прогнозный трек примерно на 9 млрд куб. м). После того, как 2024 год в прогнозе сменил статус с будущего на текущий, прогнозная цифра в нем поменяла статус с "прогноза" на "оценку". При этом оценка добычи по обоим вариантам прогноза (базовому и консервативному) теперь одна - 666,7 млрд кубометров. Ранее была еще консервативная (644,7 млрд кубометров).

На 2025 год базовый прогноз сохраняется на уровне 695,4 млрд кубометров, на 2026 - 707,5 млрд кубометров; на 2027 год впервые заявлен уровень добычи 727,3 млрд кубометров. Консервативные варианты прогноза для 2025 года составляют 659 млрд кубометров (повышен с 654,4 млрд кубометров), на 2026 - почти неизменный 666,0 млрд куб. м (было 666,4 млрд куб. м); на 2027 - 671 млрд кубометров.

Оценки и прогнозы экспорта трубопроводного газа на ближайшую трехлетку подтверждены как в базовом, так и консервативном сценарии. По базовому - экспорт ожидается в 2024 году в 108 млрд кубометров; в 2025 году - 120 млрд кубометров, в 2026 - 126 млрд кубометров. На 2027 год впервые представлен прогноз в 122 млрд кубометров (и 113 млрд кубометров в консервативном сценарии). Фактический экспорт 2023 года составил 101 млрд куб. м при оценке макропрогноза в 97 млрд куб. м.

Чиновники оперируют данными об экспорте произведенного в России природного газа, тогда как статистика "Газпрома" включает также реэкспорт центральноазиатского газа.

Авторы макропрогноза понизили базовый прогноз цен на газ в дальнее зарубежье на 2024-2026 годы примерно на 7% для каждого года - и все они ушли ниже $300 за тысячу кубов ($297,3 для 2024 года, $285,8 для 2025 года, $276,1 для 2026 года и $269,3 - для 2027 года). Фактическая цена поставок для 2023 года сложилась на уровне $404,1 за тысячу кубометров, тогда как базовая оценка предыдущего прогноза была $434,6.