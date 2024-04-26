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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Прогноз экспорта нефти из России в 2024 году сохранен на уровне 240 млн тонн

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России в 2024 году по базовому и консервативному вариантам составит 240 млн т против 238 млн т в 2023 году, говорится в опубликованных Минэкономразвития основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы. Правительство одобрило макропрогноз 23 апреля.

Оценка для базового сценария аналогична той, что была сделана в предыдущем прогнозе от сентября 2023 года. При этом консервативный вариант предусматривал падение зарубежных поставок нефти из России до 236 млн тонн.

Экспорт нефти по базовому сценарию предусматривает объем поставок в 2025 году в 247 млн тонн, в 2026-м - 257 млн тонн, что соответствует прогнозам, сделанным в предыдущем прогнозе. Поставки за рубеж в 2027 году оцениваются в 269,8 млн тонн.

По консервативному варианту экспорт прогнозируется в 2025 году в 237 млн тонн (245 млн тонн - предыдущая оценка), в 2026 году - 245 млн тонн (250 млн тонн ранее), в 2027 году - 249,9 млн т.

Оценка экспорта нефтепродуктов из России в 2024 году как в базовом, так и консервативном сценариях составляет 131,3 млн тонн (ранее по базовому - 131,3 млн тонн, по консервативному - 111 млн тонн).

Прогноз на последующие годы по поставкам нефтепродуктов за рубеж в базовом сценарии не претерпел изменений - 131,1 млн тонн в 2025-2026 годах, аналогичная оценка сделана и для 2027 года. Консервативный вариант предусматривает экспорт нефтепродуктов в 2025 году в объеме 111 млн тонн, в 2026-м - 116 млн тонн. Это соответствует оценкам, сделанным в сентябре 2023-го. В 2027 году по консервативному сценарию ожидается сохранение экспорта нефтепродуктов в 116 млн тонн.

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