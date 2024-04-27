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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в I квартале составила 17,2 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило первый квартал 2024 года с чистой прибылью по РСБУ в размере 17,179 млрд рублей.

Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-марте 190,492 млрд рублей.

Сравнительные данные за первый квартал 2023 года в отчетности не приводятся.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

Валовая прибыль НЛМК в январе-марте составила 44,7 млрд рублей, прибыль от продаж – 21,5 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 21,6 млрд рублей, себестоимость продаж – 145,8 млрд рублей.

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат
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