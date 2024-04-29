Потребительские цены в Германии в апреле выросли на 2,4%, сильнее прогноза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В марте в помесячном выражении был отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно марта они поднялись на 0,5%.

Эксперты ожидали подъема на 2,3% в годовом выражении и подъема на 0,6% в помесячном.