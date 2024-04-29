Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи к 3480п на ослаблении рубля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $88,5 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля поднялся в район 3480 пунктов во главе с расписками Ozon (+2,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+2,6%); подешевели акции "Мечела" (-3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3478,08 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3480,47 пункта), индекс РТС - 1177,42 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 п Москве вырос до 93,08 рубля (+0,68 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,7%), акции "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (+2,5%), "Северстали" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), АФК "Система" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "РусГидро" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Выросли акции "Распадской" (+0,4%) и "Белона" (+2,4%). Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на уголь действовала с 1 марта, и предполагалось, что ее действие продлится до 28 февраля 2025 года.

Подешевели акции "Мечела" (-3% и -2,5% "префы"), "Норникеля" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (-0,1%).