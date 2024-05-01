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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Лимит переводов без комиссии между своими счетами вырос с 1 мая до 30 млн руб.

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В России вступает в силу закон, который обязывает банки с 1 мая переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц.

Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП), отмечал ЦБ РФ. Максимальная сумма одного перевода в СБП - 1 млн руб. Но при необходимости клиент банка может сделать несколько операций.

Если у клиента открыто несколько счетов или вкладов в одном банке, то совокупный лимит для них составляет 30 млн руб.

Банки не смогут ограничивать количество бесплатных переводов клиента в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн руб. в месяц.

Новые правила не распространяются на переводы при личном присутствии в отделении банка, так как это более затратная для кредитных организаций операция, а также на переводы по номеру карты, так как в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, пояснял регулятор.

ЦБ РФ
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