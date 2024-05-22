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ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов

ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей, которые по новому закону можно переводить без комиссии, сообщил Банк России. Такое разъяснение разослано банкам.

"Для бесплатных переводов самому себе не может быть суточных лимитов", - подчеркивает регулятор.

ЦБ рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона.

"Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания - как по реквизитам счета, так и через Систему быстрых платежей. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт", - пояснил ЦБ.

При этом банк может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца с обеспечением возможности отмены такого ограничения по инициативе гражданина, говорится в информационном письме ЦБ.

Закон, обязывающий банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц, вступил в силу 1 мая 2024 года. Переводить средства без комиссии в пределах лимита можно будет по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, а также по номеру своего телефона через СБП. Максимальная сумма одного перевода в СБП - 1 млн рублей. При необходимости клиент банка может сделать несколько операций.

Новые правила не распространяются на переводы при личном присутствии в отделении банка, так как это более затратная для кредитных организаций операция, а также на переводы по номеру карты, так как в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, пояснял ранее ЦБ.

У некоторых банков были установлены суточные и месячные лимиты на переводы. Так, например, клиент Сбербанка через онлайн-банк в сутки можете совершить платежи и переводы на сумму не более 1 млн рублей, следует из материалов на сайте кредитной организации. Для платежей на более крупную сумму банк рекомендует обращаться в офисы. В кассе Сбербанка комиссия за оплату с карты составит 2,5% от суммы платежа, максимум 1500 рублей, отмечает банк.

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