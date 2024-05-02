Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на фоне санкционного давления

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доллар и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль снижается на фоне санкционного давления.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,7475 руб./$1 (+69,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,97 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 12,759 рубля.

При этом уже по итогам третьей минуты торгов доллар резко снизился - до 92,8625 руб. (-19 коп. к уровню предыдущего закрытия), затем немного прибавил. По итогам 11-й минуты курс доллара США составлял 93,05 руб./$1 (-0,25 коп. к уровню закрытия).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", после завершения официальных выходных дней рубль показывает умеренно негативную динамику на фоне новостей о введении США новых санкций в отношении примерно 300 физических и юридических лиц, преимущественно российских.

Под санкции подпали ПАО "Группа Астра", ряд компаний группы IBS и еще около 30 российских ИТ-компаний. Также в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения, вошли автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, "Фрязинский завод мощных транзисторов", авиакомпания "Победа", "Сибантрацит", и пр.

"Новые меры нацелены на российскую военно-промышленную базу, программы по разработке химического и биологического оружия, а также компании и физлиц в третьих странах, которые помогают Россию приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или продукции, связанной с обороной", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Нефтяные котировки подрастают, мировые рынки капитала не показывают единой динамики, не оказывая нацвалюте заметной поддержки.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,91 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,45 за баррель, что на 0,58% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года с июля прошлого года.

В заявлении по итогам заседания появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он.

Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что это сокращение станет единственным в 2024 году.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,04%, гонконгский Hang Seng растет на 1,82%, южнокорейский Kospi снижается на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,38%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,5%.