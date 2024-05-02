Акции Cadogan временно исключены из листинга LSE из-за задержки отчетности

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) по просьбе британской Cadogan Energy Solutions plc, нефтегазодобывающей компании с активами на Украине, с 1 мая временно исключило ее акции из официального листинга Лондонской фондовой биржи (LSE) из-за задержки публикации годовой отчетности.

"Отчетность компании за 2023 финансовый год задерживается в связи с продолжающимися проблемами на Украине. Компания рассчитывает опубликовать отчетность за 2023 финансовый год в начале мая 2024 года и в это время запросит возобновление (листинга) обыкновенных акций", - говорится в сообщении Cadogan на LSE.

Cadogan - независимая энергетическая компания, которая владеет лицензией на разведку и добычу Блаживской площади в западной Украине. Осуществляет операции по торговле газом и предоставляет услуги компаниям, работающим в сфере разведки и добычи.

Компания в 2022 году сократила чистый убыток более чем втрое - до $1,6 млн с $5,1 млн в 2021 году, тогда как ее выручка снизилась незначительно - до $8,5 млн с $8,8 млн. Добыча в 2022 году упала на 8% - до 117,79 тысячи баррелей.