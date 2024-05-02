Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,5% и снижением МосБиржи на 0,04%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне новых антироссийских санкций США, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей с конца апреля нефти (Brent торгуется ниже $84 за баррель). Индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,5%, индекс МосБиржи незначительно просел на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3468,56 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1180,69 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 92,53 рубля (-0,53 рубля).

В среду, 1 мая, власти США ввели новые санкции, связанные с Россией, против примерно 300 физических и юридических лиц, сообщил американский Минфин.

В частности, под санкции подпала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" - ИФ), автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, Фрязинский завод мощных транзисторов, Владимирский завод прецизионных сплавов и завод "Протон". Среди подпавших под санкции компаний - "Сибантрацит", компании из группы IBS и "Группа Астра".

Бумаги "Группы Астра" просели на 1,7%.

Также подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), "Норникеля" (-0,7%), "Роснефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), "НЛМК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Магнита" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Выросли акции SFI (+2,5%, до 1620,8 рубля). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. на акцию (дивдоходность 1,3% годовых - ИФ), закрытие реестра под выплаты - 17 июня.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов. Дивидендный сезон будет сдерживать рынок от сильного снижения. Просадку индекса стоит ожидать 7 мая из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа" (падение индекса может составить порядка 1%). Таким образом, отката рынка ниже 3400 пунктов по индексу МосБиржи не ожидается.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", укороченная торговая неделя на рынке акций пройдет на фоне низких торговых объемов. В четверг вопрос о дивидендах за 2023 год рассмотрят совет директоров "Ренессанс страхования" и "Селигдара".

На нефтяном рынке накануне цены ощутимо упали после публикации недельных данных по коммерческим запасам в США, которые неожиданно выросли на 7,27 млн баррелей. В то же время деловая активность в промышленном секторе Китая в апреле достигла максимума с февраля 2023 года. Рост производства может свидетельствовать в пользу устойчивого спроса на черное золото со стороны крупнейшего мирового импортера, что сохраняет предпосылки для сохранения цен на нефть на высоком уровне, полагают эксперты "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,3%.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года с июля прошлого года.

В заявлении по итогам заседания появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высока, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он.

Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что этот шаг станет единственным в 2024 году.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле уменьшился до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 50 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе, ниже - об ослаблении.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,5%).

Биржи материкового Китая в четверг закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Индекс потребительского доверия в Японии в апреле снизился до минимальных за три месяца 38,3 пункта с максимальных с апреля 2019 года 39,5 пункта в марте, по данным правительства страны. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 39,7 пункта, отмечает Trading Economics.

Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась до минимальных с января 2,9% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. В помесячном сравнении цены не изменились после роста на 0,1% в марте. Рынок в среднем ожидал апрельскую инфляцию на уровне 3% и 0,2% соответственно, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут после снижения накануне на данных о запасах в США; цена Brent находится на $4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии на Мосбирже 30 апреля.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,86 за баррель (+0,5% и -3,4% накануне), июньская цена WTI - $79,39 за баррель (+0,5% и -3,6% в среду).

Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк Brent набрал 0,4%, североамериканский WTI - потерял 1,5%.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей, запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет Trading Economics.