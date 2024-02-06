Mitsubishi в апреле-декабре сократила выручку на 10%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский торговый дом Mitsubishi Corp. за три квартала текущего финансового года, который завершится 31 марта, зафиксировал сокращение чистой и доналоговой прибыли, а также выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-декабре 2023 года понизилась на 27,1% в годовом выражении и составила 696,61 млрд иен ($4,68 млрд) по сравнению с 955,76 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Доналоговая прибыль упала на 25,2% до 1,01 трлн иен.

Выручка уменьшилась на 9,7% до 14,71 трлн иен.

Компания ожидает сокращения чистой прибыли в текущем фингоду на 19,5% до 950 млрд иен.

Акции Mitsubishi Corp. во вторник подорожали на 0,8%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 65,7%, тогда как японский индекс Nikkei за этот период прибавил 30,6%.