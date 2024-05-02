Peloton объявил об отставке CEO, анонсировал меры сокращения расходов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive объявил об отставке главного исполнительного директора Барри Маккарти и анонсировал реорганизацию операций с целью сокращения расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, нынешний председатель совета директоров Карен Бун, а также член совета директоров Крис Бруццо будут временно исполнять обязанности CEO Peloton.

Маккарти останется в компании в качестве стратегического советника до конца текущего года. Peloton уже инициировала процесс поиска нового главы.

Стоимость акций Peloton упала на 91% с момента прихода Маккарти на пост CEO в феврале 2022 года, отмечает MarketWatch. В ходе предварительных торгов в четверг бумаги компании прибавляют в цене 8,4%.

Peloton намерена принять меры для сокращения расходов, которые позволят ей добиться ежегодной экономии в размере более $200 млн к концу 2025 фингода (июль 2024 - июнь 2025 года). В частности, компания планирует сократить порядка 15% рабочих мест (400 человек) и продолжить уменьшение числа розничных точек. Кроме того, Peloton планирует придерживаться более целенаправленного и эффективного подхода к международному развитию.

Позднее в четверг компания опубликует отчетность за третий финансовый квартал.