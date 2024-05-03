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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Цены на нефть завершают неделю существенным снижением

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Давление на рынок на этой неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС.

К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,23%), до $83,86 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,23 (0,3%), до $83,67 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,17 (0,22%), до $79,12 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,05 (0,1%), до $78,95 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,9%, WTI - на 5,6%.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

"Трейдеры заняли выжидательную позицию, и рынок стабилизировался", - сказал MarketWatch управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. По его словам, при цене WTI ниже $80 за баррель ОПЕК имеет все основания продлевать действующие ограничения на добычу нефти.

Brent WTI ОПЕК США ХАМАС Израиль
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