"Газпром" отложил модернизацию метанолового производства в Томске

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Томское ООО "Газпром метанол" пока не будет модернизировать производство для увеличения мощности, проект отложен на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Василий Потемкин.

"Учитывая сегодняшнюю сложную геополитическую ситуацию, реализация данного проекта приостановлена и будет возобновлена после решения дополнительных вопросов и стабилизации обстановки", - сказал он.

Компания еще в 2022 году планировала приступить к проекту по увеличению мощности производства до 3,1 тысячи тонн в сутки (около 1,13 млн тонн в год) к 2025 году. Причем в 2022 году "Газпром метанол" выпустил 722 тысячи тонн метанола (снижение на 13% относительно 2021 года; это произошло на фоне смены рынка сбыта с европейского на азиатский), за 2023 год компания не отчитывалась.

В рамках проекта основные инвестиции по проекту в объеме около 1 млрд рублей планировалось направить в 2024 году на модернизацию оборудования (печей конверсии метана с заменой реакционного блока).

"В 2023 году на производственной площадке этого предприятия был реализован проект технического перевооружения водооборотного цикла производства метанола. В частности, заменена часть оборудования и конструктивных элементов градирни, заменены технологические трубопроводы водооборотного цикла", - напомнил Потемкин.

Ранее сообщалось, что в 2022 году предприятие также проводило плановый остановочный ремонт.

ООО "Газпром метанол" входит в группу компания "Востокгазпром", которая через добывающее АО "Газпром добыча Томск" владеет правом разработки семи участков углеводородов: Мыльджинского, Северо-Васюганского, Казанского, Останинского, Чкаловского, Рыбального и Сомовского.