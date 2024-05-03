Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent подросла к $84 за баррель) после отката ранее на неделе. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили в пределах 0,1%, при этом лидируют в росте бумаги металлургов, продолжили снижение акции "Газпрома" после выхода накануне слабого отчета за 2023 год по МСФО.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3443,96 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1178,76 пункта (+0,07%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 92,02 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), Polymetal (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (-0,1%, до 108,4 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 1,28 млрд рублей, или 2,3 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года (7,7 рубля на акцию) общая сумма дивидендов компании акционерам за весь 2023 год составит 10 рублей на акцию. Отсечка реестра - 24 июня.

Совет директоров "Селигдара" (+0,1%, до 72,32 рубля) рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила копания. Отсечка реестра 15 июня. За 9 месяцев 2023 года "Селигдар" уже выплатил 2 рубля на акцию. С учетом финальных дивидендов выплаты за 2023 год могут составить 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в пятницу индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи отметки 3450 пунктов. Поддержать рынок могут бумаги "ЛУКОЙЛа" – объем торгов акциями НК и их устойчивость говорит о желании инвесторов пройти через дивидендную "отсечку". Что касается бумаг "Газпрома", то сейчас они находятся на важном уровне поддержки: уход цен ниже 157 рублей открывает перспективу их дальнейшего отката, полагает аналитик.

Что касается отчета "Газпрома", то рынок ждал, что концерн за 2023 год получит 447 млрд руб. чистой прибыли, однако отчет показал чистый убыток в 630 млрд руб.

"Вопрос выплаты дивидендов стал еще более туманным. База для дивидендов формируется исходя из значения чистой прибыли, скорректированной на ряд параметров. По нашим оценкам, она составляет около 725 млрд руб. Однако "Газпром" нарушил ковенанту по долговой нагрузке. Это означает, что совет директоров не обязан рекомендовать выплатить 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Таким образом, учитывая недавнюю историю, вопрос дивидендов "Газпрома" остается открытым", - отмечает Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что дивиденды "Газпрома" остаются под вопросом. Дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли, которая составила порядка 725 млрд руб. в 2023 году, что соответствует дивидендам в размере 15,3 руб. на одну акцию. Тем не менее, предусматривается также возможность сокращения коэффициента выплат при условии превышения соотношения чистый долг/EBITDA выше 2,5х, а по итогам 2023 года этот показатель кредитной нагрузки составил 2,9х. Соответственно, есть основания предполагать, что размер выплат может быть снижен, учитывая необходимость "Газпрома" в перестройке логистики, что требует масштабных капитальных расходов. В то же время в пользу выплаты дивидендов говорит принадлежащая государству высокая доля в капитале компании. Власти могут быть заинтересованы в дивидендах на фоне высоких бюджетных расходов в 2024 году, считают эксперты компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США в четверг индексы акций выросли на 0,9-1,5% во главе с Nasdaq, трейдеры позитивно восприняли итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), посчитав более мягким, чем ожидалось, тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила базовую ставку на максимальном за 23 года уровне - 5,25-5,5% годовых. В тексте заявления, опубликованного по итогам заседания, появилась фраза о том, что в последние месяцы ЦБ "не наблюдал дальнейшего прогресса" в движении инфляции к 2%-ному целевому показателю.

Инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в снижении ее темпов не гарантирован, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после заседания. При этом Пауэлл дал понять, что Федрезерв не планирует возвращаться к подъему ставки, и это было позитивно воспринято трейдерами, ожидавшими перехода ЦБ к более "ястребиной" риторике.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более быстрый, чем ожидалось, рост стоимости рабочей силы в США в первом квартале. В то же время темпы повышения производительности труда были слабее прогнозов.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Биржи Японии в пятницу закрыты по случаю Дня Конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда.

Инвесторы ждут ключевых статданных по рынку труда США, которые будут обнародованы позднее в пятницу. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне 3,8%, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 238 тыс. после подъема на 303 тыс. месяцем ранее.

Как стало известно накануне, экономика Гонконга в I квартале 2024 года увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,7% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение на 0,9% как в поквартальном, так и в годовом исчислении.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо повышаются, но завершают неделю существенным снижением.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $84,02 за баррель (+0,4% и +0,3% накануне), июньская цена WTI – $79,29 за баррель (+0,4% и -0,1% в четверг).

Давление на рынок на неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,9%, WTI – на 5,6%.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.