Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций для покупки ХКФ банка

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Совкомбанка приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк).

Как говорится в сообщении Совкомбанка, он по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей. Цена размещения акций допэмиссии будет определена позднее.

Сейчас уставный капитал Совкомбанка составляет 2,07 млрд рублей, он состоит из 20,694 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. После допэмиссии он может вырасти на 5,7% - до 2,19 млрд рублей.

Акции допэмиссии планируется разместить в пользу ООО "УК "Смарт капитал", действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость". Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейских акций.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года. На первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Для оплаты второй части сделки могут быть использованы средства, привлеченные в рамках IPO Совкомбанка, сообщил ранее первый зампред правления банка Сергей Хотимский. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Совкомбанк по итогам 2023 года с активами в 3,212 трлн рублей занимал девятое место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 309 млрд рублей - 32-е место.