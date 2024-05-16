Мажоритарный акционер Совкомбанка планирует продать акции в рынок

Это будет сделано для увеличения free float до 10%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мажоритарный акционер Совкомбанка - МКАО "Совко капитал партнерс" - планирует продать часть акций кредитной организации на рынке для увеличения доли free float c 5% до 10%, сообщил журналистам управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

"До 1 июля мы планируем увеличить free float до 10% за счет уменьшения доли мажоритарного акционера "Совко капитал партнерс" . Это не допэмиссия, а именно уменьшение доли мажоритарного акционера", - сказал он.

Увеличение доли free float до 10% нужно для того, чтобы Совкомбанк остался в первом котировальном списке "Мосбиржи", пояснил топ-менеджер.

"МКАО "Совко капитал партнерс" владеет 85% акций банка, 10% принадлежит ряду суверенных фондов - это РФПИ, это суверенные фонды ближневосточных государств, это государство Япония и это SFI Holding (публичная японская компания), и 5% (1 млрд акций) находится во free float", - заявил Оснос.

Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица ранее в рамках IPO банка приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

Совкомбанк также планирует провести допэмиссию акций для оплаты первой части сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банка). Совкомбанк по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей. Цена размещения акций допэмиссии будет определена позднее.

Совкомбанк 16 мая также заявил, что все 100% акций ХКФ банка могут быть оплачены за счет его допэмиссии. Для этого потребуется увеличить общий объем допэмиссии акций на 1 млрд штук - до примерно 2 млрд акций.