Ирак и Казахстан компенсируют сверхдобычу нефти в рамках ОПЕК+ в 1 млн б/с до конца года

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ирак и Казахстан компенсируют до конца текущего года объемы нефти, добытые сверх установленных для стран квот ОПЕК+, говорится в сообщении ОПЕК.

Сверхдобыча Ирака по итогам первого квартала составила 602 тыс. б/с, Казахстана - 389 тыс. б/с. Соответствующая оценка была дана по итогам совещания секретариата альянса, представителей обеих стран, а также экспертов из вторичных источников.

ОПЕК в своем сообщении подчеркивает, что возможное перепроизводство нефти Ирака и Казахстана в апреле впоследствии также будет учтено в компенсационных планах.

Как сообщалось, в январе вступили в силу новые добровольные сокращения ОПЕК+ на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран альянса объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. При этом добыча Ирака и Казахстана находилась выше установленных объемов. Обе страны в феврале заявили, что готовы компенсировать перепроизводство в последующие месяцы.