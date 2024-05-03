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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Минэкономразвития подготовило для бизнеса стандарт отчетности об устойчивом развитии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ разработало проект стандарта отчетности компаний об устойчивом развитии, документ размещен на сайте министерства.

Стандарт является продолжением утвержденных в ноябре 2023 года методических рекомендаций министерства и инструментом расширения практики составления и раскрытия информации об устойчивом развитии, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Как и рекомендации, проект стандарта рассчитан на использование на добровольной основе госкомпаниями, крупными организациями с выручкой от 10 млрд рублей в год и публичными компаниями, акции которых торгуются на бирже, а также иными "организациями, заинтересованными в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной прозрачности своей деятельности".

Согласно обнародованному документу, нефинансовая отчетность должна содержать не только данные, связанные с устойчивым развитием (ESG), но и информацию о вкладе организации в достижение национальных целей развития РФ. Министерство уточняет, что в перечень показателей, отражающих вклад в реализацию национальных целей развития, вошло 20 индикаторов, в том числе программы по поддержке семьи и родительства, по поддержке здоровья местного населения, социально незащищенных групп, программы волонтерства и формирования ценностей.

Документ рекомендует компаниям раскрывать показатели в области устойчивого развития, включая экологические, социальные, управленческие и экономические параметры, "последовательно в динамике за ретроспективный период не менее трех лет с начала составления соответствующей отчетности", а также проводить независимую внешнюю оценку отчетности, в частности аудиторскими организациями.

Предполагается, что публикация отчетности будет происходить не позднее 30 дней после раскрытия годовой бухгалтерской отчетности. Отчетность об устойчивом развитии рекомендуется обнародовать путем размещения на официальном сайте организации, а также на портале "Федресурс".

В случае отказа от составления отчетности компаниям советуют обосновывать причину такого решения.

Минэкономразвития РФ
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