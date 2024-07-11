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Эмитентов первого и второго уровня листинга "Мосбиржи" обяжут раскрывать нефинансовую отчетность

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Компании из первого и второго котировального списка "Московской биржи" будут обязаны раскрывать нефинансовую отчетность, сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

"Комитет эмитентов акций "Московской биржи" поддержал предложение "Московской биржи" о том, чтобы эмитенты, акции которых включены в котировальные списки первого и второго уровня, правилами листинга были бы обязаны раскрывать нефинансовую отчетность", - сказала она.

"Мы не будем требовать какого-то специального формата. Действительно, этих форматов колоссальное количество. Еще предстоит, наверно, долгий путь для всех стран, не только для России, для того, чтобы прийти к МСФО S1 и S2. Понятно, что этот путь будет долгим и достаточно сложным для всех - и для компаний, и для регуляторов этих вопросов. Тем не менее, мы начинаем приучать компании к тому, чтобы все уже понимали, что это является базовым гигиеническим минимумом", - добавила она.

Елена Курицына Мосбиржа
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