Polymetal в рамках предложения по обмену выкупил еще 1,76% акций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Polymetal в рамках предложения по обмену акций, объявленного в ноябре и одобренного акционерами в декабре, выкупил еще 1,76% бумаг, сообщила компания.

Всего в рамках этого предложения компания выкупила 2,84% от акций в обращении, а с учетом предыдущих траншей - 11,62% из примерно 22%, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев.

В рамках действующего предложения в обмен на свои бумаги акционеры получают новые, выпущенные на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX). В результате сделки общее количество голосующих акций Polymetal не меняется. Сейчас оно составляет 473 млн 690 тыс. 320 штук. Выкупленные акции как казначейские не предоставляют прав голоса, компания намерена аннулировать их при смягчении наложенных на НРД ограничений.

Polymetal напоминает, что акционеры могут воспользоваться возможностью предъявить свои акции для обмена до 30 сентября 2024 года.

Крупнейшим акционером компании является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%). В свободном обращении на биржах Астаны и Москвы – 75% акций, относительно крупный пакет (4%) принадлежит BlackRock.