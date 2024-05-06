Астраханcкий ГПЗ приостановит биржевые продажи бензина и ДТ с 6 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ООО "Газпром ГНП Холдинг" с 6 мая в связи с плановыми профилактическими работами на Астраханском ГПЗ (входит в "Газпром переработка") приостанавливает биржевую торговлю бензином и ДТ на базисе поставка Аксарайская II, сообщила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

В пресс-службе "Газпром ГНП Холдинга" "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

В пресс-службе "Газпром переработки" "Интерфаксу" сообщили, что Астраханский ГПЗ с 10 мая остановит установку производства моторных топлив на плановый ремонт. Срок возобновления работы установки уточнят позднее.

Астраханский ГПЗ выпускает бензин марок АИ-92, АИ-95, дизтопливо и др.

В пресс-службе "Газпром переработка" сообщили также, что с начала месяца на утро 6 мая Астраханским ГПЗ выработано: бензина АИ-92-К5 - 9427 тонн, АИ-95-К5 - 6679 тонн (всего бензинов - 16 106 тонн), дизельного топлива - 10 242 тонн, мазута - 5,52 тысячи тонн, сжиженного газа - 4582 тонн, дистиллята газового конденсата легкого - 2185 тонн.