ФНБ в апреле увеличился на 216,43 млрд руб., до 12,751 трлн руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 750 млрд 839,4 млн рублей (эквивалент $138,930 млрд), или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 апреля объем фонда составлял 12 трлн 534 млрд 406,3 млн рублей (эквивалент $135,704 млрд), или 7% ВВП. Таким образом, в апреле он вырос на 216,433 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил эквивалент 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд, что соответствует 2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Месяцем ранее они были на уровне 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта они составляли 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,616 млрд китайских юаней, 299,7 млн рублей и 334,367 тонны золота в обезличенной форме (месяцем ранее - 334,863 тонны).

Сокращение объема золота в Минфине объяснили операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов. Месяцем ранее в рамках таких операций Минфин реализовал 23 тонны золота.

Для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле средства ФНБ на 171,7 млн рублей были зачислены на единый счет федерального бюджета.