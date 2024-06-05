ФНБ в мае сократился на 47 млрд рублей, до 12,704 трлн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 703 млрд 814,5 млн рублей (эквивалент $141,489 млрд), или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 мая объем фонда составлял 12 трлн 750 млрд 839,4 млн рублей (эквивалент $138,93 млрд), или 7,1% ВВП. Таким образом, в мае он сократился на 47,024 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил эквивалент 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд, что соответствует 2,8% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд, что соответствует 2,9% ВВП, на 1 апреля они были на уровне 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта составляли 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,616 млрд китайских юаней, 1,252 млрд рублей и 329,705 тонны золота в обезличенной форме (месяцем ранее - 334,367 тонны).